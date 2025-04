Schwerer Unfall bei Frohburg: Junger Fahrer stirbt

Ein 18-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Offenbar war er zu schnell unterwegs.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstag nahe Frohburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.05 Uhr der 18-jährige Fahrer eines Kia Rio auf der Rodaer Dorfstraße von Streitwald kommend in Richtung Roda unterwegs. An der Einmündung zur Alten Geithainer Straße kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr...