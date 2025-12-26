Schwerer Unfall in Rochlitz mit drei Verletzten - Bundesstraße 175 stundenlang gesperrt

Die kurvenreiche B 175 wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Schauplatz eines Unfalls, als ein Auto frontal mit einem Taxi kollidierte.

Das Weihnachtsfest endete im Norden von Mittelsachsen mit einem Unglück: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2025, kam es gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 175 in Richtung Rochlitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der kurvenreichen Strecke fuhr ersten Informationen zufolge ein VW Golf bergab, als das Fahrzeug aus bislang...