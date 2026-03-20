Sirenen-Alarm: Wohin die Rochlitzer Feuerwehr gerufen wurde

Großer Einsatz in enger Straße: Mit drei Fahrzeugen ist die Rochlitzer Wehr in eine sonst wenig befahrene Seitenstraße ausgerückt. Einen offenen Brand musste sie aber nicht löschen.

Nachdem am Donnerstag gegen 19 Uhr die Rochlitzer Feuerwehr durch Sirenensignal alarmiert worden ist, sind drei Fahrzeuge und 18 Kameraden zur Burgstraße ausgerückt. Dort hatten Bewohner eines Hauses Brandgeruch wahrgenommen. Die betroffene Familie hatte das Haus bereits verlassen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Wie Feuerwehrsprecher Heiko... Nachdem am Donnerstag gegen 19 Uhr die Rochlitzer Feuerwehr durch Sirenensignal alarmiert worden ist, sind drei Fahrzeuge und 18 Kameraden zur Burgstraße ausgerückt. Dort hatten Bewohner eines Hauses Brandgeruch wahrgenommen. Die betroffene Familie hatte das Haus bereits verlassen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Wie Feuerwehrsprecher Heiko...