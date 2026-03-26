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Eine Elterninitiative kämpft für den Erhalt der Kita Schweikershain.
Eine Elterninitiative kämpft für den Erhalt der Kita Schweikershain. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Eine Elterninitiative kämpft für den Erhalt der Kita Schweikershain.
Eine Elterninitiative kämpft für den Erhalt der Kita Schweikershain. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Sorgen um Kita-Schließung in Erlau: Arbeitskreis kann noch im März starten
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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Eine Schließung der Kita in Schweikershain stand nicht mehr auf der Tagesordnung im Gemeinderat, war aber dennoch ein Thema. Ein neuer Arbeitskreis soll nun Alternativen entwickeln.

Eine Woche nach einer Einwohnerversammlung stand das Wohl und Wehe der Kindertagesstätten in Erlau auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Wie angekündigt wurde jedoch nicht über eine Schließung der Einrichtung in Schweikershain diskutiert und abgestimmt. Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos) hatte den Beschluss zurückgezogen.
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