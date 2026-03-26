Sorgen um Kita-Schließung in Erlau: Arbeitskreis kann noch im März starten

Rochlitz
Eine Schließung der Kita in Schweikershain stand nicht mehr auf der Tagesordnung im Gemeinderat, war aber dennoch ein Thema. Ein neuer Arbeitskreis soll nun Alternativen entwickeln.
Eine Woche nach einer Einwohnerversammlung stand das Wohl und Wehe der Kindertagesstätten in Erlau auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Wie angekündigt wurde jedoch nicht über eine Schließung der Einrichtung in Schweikershain diskutiert und abgestimmt. Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos) hatte den Beschluss zurückgezogen.
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