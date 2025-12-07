Sperrung auf der A14: Abfahrt Döbeln‑Ost am Dienstag dicht

Die Autobahn GmbH warnt vor Behinderungen auf der A14 bei Döbeln: Am Dienstag ist die Abfahrt gesperrt.

Autofahrer auf der A14 müssen sich am kommenden Dienstag, 9. Dezember, auf eine vorübergehende Sperrung einstellen: Zwischen 8 und 16 Uhr ist die Abfahrt Döbeln‑Ost in Richtung Leipzig und Magdeburg dicht. Grund sind Entwässerungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.