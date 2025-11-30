Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan

Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.

Paukenschlag in Geringswalde: Der Kommune fließt unerwartet ein Vermögen in noch nicht bekannter Höhe zu. Hintergrund ist eine Erbschaft durch eine Frau, die eine Zeitlang in Geringswalde wohnte und die Stadt im Testament als Alleinerbin einsetzte. Neben Haus und Grundstück in Sörnewitz bei Meißen vermachte die gebürtige Leisnigerin der...