Stadtrat Geringswalde spricht über explodierende Kosten

Unlängst gerieten die Finanzen der Fußballer in Schieflage. Grund waren gestiegene Kosten am Bau. Die Linkspartei will einen Rettungsschirm spannen.

Um zusätzliches Geld bitten, weil die Kosten für Bauvorhaben stark gestiegen sind, dürfte dem Sportclub SV 94 in Geringswalde nicht leichtgefallen sein. Und hatte unlängst kontrovers geführte Debatten im Stadtrat ausgelöst. Die will die Linksfraktion für die Zukunft mit einem sogenannten Rettungsschirm ausschließen. Für Fälle wie dem der... Um zusätzliches Geld bitten, weil die Kosten für Bauvorhaben stark gestiegen sind, dürfte dem Sportclub SV 94 in Geringswalde nicht leichtgefallen sein. Und hatte unlängst kontrovers geführte Debatten im Stadtrat ausgelöst. Die will die Linksfraktion für die Zukunft mit einem sogenannten Rettungsschirm ausschließen. Für Fälle wie dem der...