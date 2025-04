Start in die Biergartensaison: Heimathafen Sörnzig erwartet Gäste aus Leipzig

Unter Wandergruppen ist der Biergarten am Rochlitzer Berg schon bekannt. In diesem Jahr planen die Betreiber mit Musik und Lesungen.

Ab Ostern soll der Heimathafen Sörnzig öffnen. Doch neben Speis und Trank in der Freiluftgastronomie will Betreiber Michael Andreas mehr Veranstaltungen als in den Vorjahren im Biergarten an der Mulde organisieren. So soll es am 28. Juni ein Konzert der Barphilosophen aus Leipzig geben, die bereits im vorigen Jahr hier aufgetreten sind. Die...