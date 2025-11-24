Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße.
Der Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Der Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße.
Der Firmensitz der GSH Sachsen GmbH in Hartha in der Chemnitzer Straße. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Steigt Investor bei angeschlagener GSH Sachsen in Hartha ein?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Falle der insolventen GSH Sachsen in Hartha werden in den kommenden Wochen Möglichkeiten für den Einstieg von Investoren geprüft. Hat das Unternehmen noch eine Chance?

Jüngster Fall einer Unternehmensinsolvenz in Mittelsachsen ist die GSH Sachsen GmbH in Hartha. Über deren Vermögen eröffnete das Amtsgericht Chemnitz am 10. November die vorläufige Insolvenzverwaltung. „Dirk Herzig vom Chemnitzer Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze & Braun verschafft sich als vorläufiger Insolvenzverwalter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
17:30 Uhr
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
17.11.2025
4 min.
Freiberg, Niederwiesa, Hartha, Hainichen – Firmenschicksale, die Mittelsachsen bewegen
Über das Vermögen der GSH Sachsen GmbH in Hartha wurde jetzt die vorläufige Insolvenzverwaltung eröffnet.
In Mittelsachsen wurden 2025 im 1. Halbjahr 29 Unternehmensinsolvenzverfahren eröffnet. Im 1. Halbjahr 2024 waren es 18. Dafür und auch für Betriebsschließungen gilt: Die Firmenschicksale bewegen.
Ingolf Rosendahl
12:30 Uhr
2 min.
Kampf um 380 Arbeitsplätze: Die etwas andere Mittagspause am Rheinmetall-Standort Hartha
Vor gut einem Jahr wurde bei Pierburg in Hartha schon einmal gestreikt.
Die IG Metall nennt es aktive Mittagspause. Gefordert wird ein Überleitungstarifvertrag für das Pierburg-Werk in Hartha bei Waldheim. Dessen Zukunft steht laut Gewerkschaft auf der Kippe.
Falk Bernhardt
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
Mehr Artikel