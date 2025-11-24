Steigt Investor bei angeschlagener GSH Sachsen in Hartha ein?

Im Falle der insolventen GSH Sachsen in Hartha werden in den kommenden Wochen Möglichkeiten für den Einstieg von Investoren geprüft. Hat das Unternehmen noch eine Chance?

Jüngster Fall einer Unternehmensinsolvenz in Mittelsachsen ist die GSH Sachsen GmbH in Hartha. Über deren Vermögen eröffnete das Amtsgericht Chemnitz am 10. November die vorläufige Insolvenzverwaltung. „Dirk Herzig vom Chemnitzer Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze & Braun verschafft sich als vorläufiger Insolvenzverwalter...