Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei guter Sicht öffnet sich die Kuppel. Im Bild: Hans-Dieter Köhler am Spiegelteleskop.
Bei guter Sicht öffnet sich die Kuppel. Im Bild: Hans-Dieter Köhler am Spiegelteleskop. Bild: Marion Gründler
Bei guter Sicht öffnet sich die Kuppel. Im Bild: Hans-Dieter Köhler am Spiegelteleskop.
Bei guter Sicht öffnet sich die Kuppel. Im Bild: Hans-Dieter Köhler am Spiegelteleskop. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Sternwarte Hartha nimmt Kinder zum Mond mit
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Angeboten sowohl für junge Sternengucker als auch Erwachsene wollen die Hobbyastronomen Besuchern die Magie des Universums nahebringen.

Wer war schon auf dem Mond? Und was gibt’s dort zu entdecken? Und wie sieht ein Raumanzug aus? Diese und andere Fragen beantworten die Hobbyastronomen der Sternwarte Hartha in einer Veranstaltung für junge Forscher am 5. Dezember ab 18 Uhr. „Wir erklären, wie weit es bis zum Mond ist, und warum man dort viel höher hüpfen kann als auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
1 min.
Sternwarte Hartha: Mit Bandmaß und Schmiege ins Universum
Bei guter Sicht öffnen die Harthaer Hobbyastronomen nach Vorträgen die Kuppel.
Der November bietet neben einem neuen Vortrag über die Weiten des Weltalls viel Wissenswertes für Kinder mit Roboter Twinky als Begleiter.
Marion Gründler
04.09.2025
1 min.
Rubinroter Mond über Hartha: Ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte
Die Sternwarte Hartha an der Töpelstraße lädt zur Beobachtung des Blutmondes ein.
Die Einrichtung an der Töpelstraße steigt in die neue Saison ein. Und die beginnt gleich mit einem seltenen kosmischen Ereignis.
Marion Gründler
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
10:40 Uhr
1 min.
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel