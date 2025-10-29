Teambildung statt Mathe: Ungewöhnlicher Unterricht in Rochlitz

Rochlitz
Die Regenbogengrundschule in Rochlitz setzt auf ungewöhnliche Fächer. Schüler lernen Teamarbeit durch kreative Aufgaben. Ein erfahrener Trainer führt sie an. Welche Methoden nutzt er?
Erst Graffiti, jetzt Teambildung. Auf den Stundenplänen der Schülerinnen und Schüler der Regenbogengrundschule in Rochlitz stehen mitunter ungewöhnliche Fächer. In dieser Woche stand mit Rainer Frisch auch nicht ausschließlich ein Lehrer vor der Klasse, sondern ein Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainer der Gesellschaft für...
