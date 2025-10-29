Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Aufgabe von Trainer Rainer Frisch verlangte den Kindern Akrobatik ab.
Die Aufgabe von Trainer Rainer Frisch verlangte den Kindern Akrobatik ab. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Aufgabe von Trainer Rainer Frisch verlangte den Kindern Akrobatik ab.
Die Aufgabe von Trainer Rainer Frisch verlangte den Kindern Akrobatik ab. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Teambildung statt Mathe: Ungewöhnlicher Unterricht in Rochlitz
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regenbogengrundschule in Rochlitz setzt auf ungewöhnliche Fächer. Schüler lernen Teamarbeit durch kreative Aufgaben. Ein erfahrener Trainer führt sie an. Welche Methoden nutzt er?

Erst Graffiti, jetzt Teambildung. Auf den Stundenplänen der Schülerinnen und Schüler der Regenbogengrundschule in Rochlitz stehen mitunter ungewöhnliche Fächer. In dieser Woche stand mit Rainer Frisch auch nicht ausschließlich ein Lehrer vor der Klasse, sondern ein Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainer der Gesellschaft für...
