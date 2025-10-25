Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moderatorin Uta Bresan stellt Hütehund Pan vor, der zurückgelassen wurde.
Moderatorin Uta Bresan stellt Hütehund Pan vor, der zurückgelassen wurde. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Tierheim Leisnig: Halter lassen Hütehund Pan einfach zurück
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das MDR-Team vom Tiermagazin „Tierisch tierisch“ dreht in der Einrichtung am Eichberg. Moderatorin Uta Bresan stößt dabei auch auf traurige Schicksale.

Die Ausgangsbedingungen: mies. Es regnet seit Stunden am 23. Oktober. Das Team vom Tiermagazin „Tierisch tierisch“ bringt auf dem Gelände der Tiernothilfe Leisnig einen Pavillon als Schutz vor Nässe mehrfach in Position, Tageslichtstrahler hellen die tropfende Tristesse etwas auf. „Wir drehen bei jedem Wetter!“, verkündet Moderatorin...
