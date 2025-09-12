Tierheim Leisnig: Kater Bob in neuem Zuhause

Das Schicksal zweier Katzen bewegte die Einrichtung am Eichberg. Beide zunächst glücklosen Tiere konnten jetzt vermittelt werden.

Jubel in der Tiernothilfe Leisnig: Nach wenigen Tagen konnte der etwa 14 Jahre alte Kater Bob in ein neues Zuhause vermittelt werden. „Der anhängliche Seniorkater wurde vom traurigen Tier zum Glückspilz und fand ein liebevolles Zuhause bei einer fürsorglichen Tierfreundin“, so Simone Landgraf vom Tierheim. Die Besitzer hätten Bob aus...