Tierheim Leisnig: Rasputin und Erich suchen ein Zuhause

Rochlitz
Sie sind nicht mehr die Jüngsten. Statt eines ruhigen Lebensabends stehen zwei Kater jetzt ohne Dach überm Kopf da. Die Tiernothilfe schlägt Alarm.
So haben sich Rasputin und Erich ihr Seniorendasein wohl nicht vorgestellt. Die beiden 10 und 14 Jahre alten Kater leben aktuell im Leisniger Tierheim am Eichberg. „Die Besitzer beider Tiere haben sich ins Ausland abgesetzt und die Betreuung einer Verwandten überlassen, die damit jedoch überfordert ist“, erklärt Mitarbeiterin Simone...
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