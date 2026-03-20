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Der zehnjährige Rasputin (Foto) und sein Bruder Erich suchen ein neues Zuhause.
Der zehnjährige Rasputin (Foto) und sein Bruder Erich suchen ein neues Zuhause. Foto: Simone Landgraf
Der zehnjährige Rasputin (Foto) und sein Bruder Erich suchen ein neues Zuhause.
Der zehnjährige Rasputin (Foto) und sein Bruder Erich suchen ein neues Zuhause. Foto: Simone Landgraf
Rochlitz
Tierheim Leisnig: Rasputin und Erich suchen ein Zuhause
Von Marion Gründler
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Sie sind nicht mehr die Jüngsten. Statt eines ruhigen Lebensabends stehen zwei Kater jetzt ohne Dach überm Kopf da. Die Tiernothilfe schlägt Alarm.

So haben sich Rasputin und Erich ihr Seniorendasein wohl nicht vorgestellt. Die beiden 10 und 14 Jahre alten Kater leben aktuell im Leisniger Tierheim am Eichberg. „Die Besitzer beider Tiere haben sich ins Ausland abgesetzt und die Betreuung einer Verwandten überlassen, die damit jedoch überfordert ist“, erklärt Mitarbeiterin Simone...
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