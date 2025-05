Tierheim Leisnig vermittelt erste Kontakte

Das Frühlingsfest der Tiernothilfe bringt Mensch und Tier zusammen. Besucher lernen Schützlinge des Heimes kennen, die neues ein Zuhause suchen.

Der Verein Tiernothilfe Leisnig lädt am 24. Mai zum diesjährigen Frühlingsfest in die Einrichtung am Eichberg ein. Beginn ist 13 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Erlöse aus Tombola und Basar kämen der Notfallkasse sowie bedürftigen Tieren zugute, hieß es vom Verein. Den musikalischen Part bestreitet beim Frühlingsfest die Band Ast aus Wurzen sowie...