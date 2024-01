Travdo-Hotels setzt Wachstumspläne auf Rügen um

Ostdeutschlands größte Freizeithotelkette eröffnet ein Hotel auf der Urlaubsinsel. Das ist aber nicht der einzige Neuzugang im Unternehmen. Was die Investitionen zwischen Erzgebirge und Ostsee für die Gäste bedeutet.

Mit dem Inselhotel Poel ist die Freizeithotelkette Travdo schon ganz nah dran gewesen, am Ostseefeeling. Doch nun hat das in Rochlitz beheimatete Unternehmen den sprichwörtlichen Fuß in der Tür eines der beliebtesten Touristenziele Deutschlands: auf der Insel Rügen. Im März eröffnet Travdo das „Inselhotel Kleiner Bodden/Rügen“ in...