Turnerin aus Geringswalde zieht erfrischende Bilanz

Sie ist viel in der Welt herumgekommen, war in nationalen wie olympischen Wettkampfstätten zu Hause und heimste Medaillen ein. Am 6. Februar wird Roselore Sonntag 90 Jahre.

Wer sie nicht kennt, dem ist zumindest der Schriftzug an der Roselore-Sonntag-Sportstätte geläufig. Die agile, am 6. Februar 1934 in Geringswalde geborene Turnerin aus der ersten Riege des DDR-Sports hat in den bewegten 1950er- bis in die 1960er-Jahre hinein allein zehn Meistertitel und sieben Silber- und Bronzemedaillen eingeheimst, war in...