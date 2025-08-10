Überraschung beim Schulanfang in Königshain-Wiederau: Riesengroßer Häcksler bringt die Zuckertüten

Hupkonzert zum Schulanfang: Die Agraset hat 21 Mädchen und Jungen an der Grundschule in Königshain-Wiederau bei Rochlitz eine Freude bereitet.

Endlich Schulkind: Da staunten die frisch gebackenen Abc-Schützen nicht schlecht, als ein riesengroßer Häcksler von Agraset um die Kurve bog und mit einem lauten Hupkonzert auf sich aufmerksam machte. Richard Krause lenkte das Ungetüm souverän auf die Wiese neben dem Sportplatz, wo sich die 21 Mädchen und Jungen samt Eltern und Gästen...