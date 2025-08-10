Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Überraschung beim Schulanfang in Königshain-Wiederau: Riesengroßer Häcksler bringt die Zuckertüten

Bild: Foto: Andrea Funke
Bild: Foto: Andrea Funke
Rochlitz
Überraschung beim Schulanfang in Königshain-Wiederau: Riesengroßer Häcksler bringt die Zuckertüten
Von Andrea Funke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hupkonzert zum Schulanfang: Die Agraset hat 21 Mädchen und Jungen an der Grundschule in Königshain-Wiederau bei Rochlitz eine Freude bereitet.

Endlich Schulkind: Da staunten die frisch gebackenen Abc-Schützen nicht schlecht, als ein riesengroßer Häcksler von Agraset um die Kurve bog und mit einem lauten Hupkonzert auf sich aufmerksam machte. Richard Krause lenkte das Ungetüm souverän auf die Wiese neben dem Sportplatz, wo sich die 21 Mädchen und Jungen samt Eltern und Gästen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
2 min.
Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?
Cristina Zehrfeld
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
10.08.2025
2 min.
Mit der Feuerwehr und im Quad zur Schule: Erstklässler Liam und Frieda schießen in Oederan den Vogel ab
Tatütata, die Schulanfänger sind da: Eine Fahrzeugflotte brachte Kinder in Oederan zur Schuleinführung.
Christof Heyden
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel