Überraschung in Penig: Schoeller-Chef besucht Papierfabrik und Bürgermeister

Hans-Christoph Gallenkamp, Geschäftsführer der Felix Schoeller GmbH, besucht überraschend die Papierfabrik in Penig. Was steckt hinter diesem Besuch?

Den Mitarbeitern der Papierfabrik in Penig bleiben nur noch wenige Tage: Am 1. Juli werden die Türen in der Flinschstraße endgültig geschlossen. Doch jetzt war überraschend der Geschäftsführer der Felix Schoeller GmbH & Co. KG, Hans-Christoph Gallenkamp, aus Osnabrück zu Besuch.