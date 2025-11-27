Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der A 14 bei Döbeln ist Kleinbus umgekippt.
Auf der A 14 bei Döbeln ist Kleinbus umgekippt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Auf der A 14 bei Döbeln ist Kleinbus umgekippt.
Auf der A 14 bei Döbeln ist Kleinbus umgekippt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Ukrainischer Kleinbus kippt auf der A 14 bei Döbeln um
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fahrspur der Autobahn war längere Zeit blockiert

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich auf der A14 zwischen Döbeln-Nord und Leisnig in Fahrtrichtung Leipzig ein Verkehrsunfall mit einem Mercedes-Sprinterbus. Der ukrainische Kleinbus kam nach ersten Informationen der Polizei in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Mühlenberg-Ost nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Seitenbereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
07.11.2025
1 min.
Mopedfahrer bei Unfall in Dittmannsdorf verletzt
In Dittmannsdorf ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
Bei der Kollision des Zweirads mit einem Mercedes-Kleinbus ist zudem ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden.
Steffen Jankowski
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
09.10.2025
1 min.
Ein Toter bei Unfall auf der A14 bei Großweitzschen
Mittwochabend ist es auf der A 14 zwischen Leisnig und Döbeln-Nord zu einem schweren Unfall gekommen.
Auf der Autobahn in Richtung Dresden starb ein 41-Jähriger nach einem schweren Unfall.
Stephan Lorenz
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
Mehr Artikel