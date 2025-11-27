Ukrainischer Kleinbus kippt auf der A 14 bei Döbeln um

Die Fahrspur der Autobahn war längere Zeit blockiert

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich auf der A14 zwischen Döbeln-Nord und Leisnig in Fahrtrichtung Leipzig ein Verkehrsunfall mit einem Mercedes-Sprinterbus. Der ukrainische Kleinbus kam nach ersten Informationen der Polizei in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Mühlenberg-Ost nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Seitenbereich...