Umbruch in der radiologischen Versorgung in Mittelsachsen: Was Patienten erwartet

Lange Zeit kümmerten sich fünf Radiologen an drei Standorten um Patienten. Seit kurzem sind es drei. Während sich das Ganze auf die Praxis in Mittweida nicht auswirkt, spüren die Rochlitzer Folgen.

Praxislandschaft im Umbruch: Die beiden Radiologen Michael Geyer und Dr. Chris König haben sich in Burgstädt niedergelassen. Bisher kümmerten sie sich mit Dr. Falkmar Böttger, Dr. Sascha Nikolov und Dr. Matthias Paul in einer radiologischen Gemeinschaftspraxis mit Standorten in Mittweida, Rochlitz und Zschopau um Patienten.