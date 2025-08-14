Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Gebäudekomplex des Rochlitzer Gesundheits- und Pflegezentrums „Lindenblick“ befindet sich eine radiologische Gemeinschaftspraxis.
Im Gebäudekomplex des Rochlitzer Gesundheits- und Pflegezentrums „Lindenblick“ befindet sich eine radiologische Gemeinschaftspraxis. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im Gebäudekomplex des Rochlitzer Gesundheits- und Pflegezentrums „Lindenblick“ befindet sich eine radiologische Gemeinschaftspraxis.
Im Gebäudekomplex des Rochlitzer Gesundheits- und Pflegezentrums „Lindenblick“ befindet sich eine radiologische Gemeinschaftspraxis. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Umbruch in der radiologischen Versorgung in Mittelsachsen: Was Patienten erwartet
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange Zeit kümmerten sich fünf Radiologen an drei Standorten um Patienten. Seit kurzem sind es drei. Während sich das Ganze auf die Praxis in Mittweida nicht auswirkt, spüren die Rochlitzer Folgen.

Praxislandschaft im Umbruch: Die beiden Radiologen Michael Geyer und Dr. Chris König haben sich in Burgstädt niedergelassen. Bisher kümmerten sie sich mit Dr. Falkmar Böttger, Dr. Sascha Nikolov und Dr. Matthias Paul in einer radiologischen Gemeinschaftspraxis mit Standorten in Mittweida, Rochlitz und Zschopau um Patienten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:09 Uhr
2 min.
Der Alte Reitstall Reichenbach lädt zum Kino-Tag ein - Filme für Groß und Klein
Der Kino-Bus hält wieder am Alten Reitstall in Reichenbach.
Der Rodewischer Inselkino-Verein macht wieder in Reichenbach Station. Und wer Minigolf spielen möchte - bitte.
Gerd Möckel
16:07 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.08.2025
 9 Bilder
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
06:00 Uhr
4 min.
Neue Radiologie in Burgstädt: Wie aus einem ehemaligen Supermarkt eine hochmoderne Praxis wurde
Michael Geyer (l.) und Chris König am neuen CT in ihrer Burgstädter Praxis.
Michael Geyer und Chris König sind die Neuen in der Ärztelandschaft von Burgstädt. Seit einigen Wochen gibt es ihre Facharztpraxis. Für den Standort spricht einiges. Ein Problem muss aber noch gelöst werden.
Denise Märkisch
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
06.08.2025
4 min.
Planespotter aus Mittweida erklärt: Diese Kampfjets und Militärmaschinen fliegen über Mittelsachsen
Ralf Härtel beobachtet den Luftraum in Mittelsachsen. Neben Ferienfliegern entdeckt der Mittweidaer auch Militärmaschinen, wie eine AWACS, Aufklärungsflugzeug. Das sei aber selten.
Vor Tagen sorgte ein Tiefflug von vier Transportmaschinen und zwei Kampfflugzeugen in Rochlitz für Debatten. Ralf Härtel mahnt zur Gelassenheit. Überflüge von Militärmaschinen beobachtet er täglich.
Alexander Christoph
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
Mehr Artikel