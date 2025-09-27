Unbekannte attackieren Linke in Leisnig mit ätzender Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen

Rochlitz
In Leisnig wurden Mitglieder von Die Linke Opfer eines Angriffs. Unbekannte sprühten eine ätzende Flüssigkeit auf sie. Die Polizei sucht nun Zeugen.
In Leisnig sind Mitglieder der Partei Die Linke Opfer eines Angriffs geworden. Wie die Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Kreistag Mittelsachsen, Cindy Reimer, mitteilte, sollen Unbekannte am Freitag kurz vor 23 Uhr aus einem Auto heraus ätzende Flüssigkeiten auf die Gruppe gesprüht haben. „Eine Person erlitt Verätzungen am und im Auge...
