Nach einem vermeintlichen Angriff in Leisnig ermittelt die Polizei.
Nach einem vermeintlichen Angriff in Leisnig ermittelt die Polizei.
Rochlitz
Unbekannte attackieren Linke in Leisnig mit ätzender Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Julia Czaja
In Leisnig wurden Mitglieder von Die Linke Opfer eines Angriffs. Unbekannte sprühten eine ätzende Flüssigkeit auf sie. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Leisnig sind Mitglieder der Partei Die Linke Opfer eines Angriffs geworden. Wie die Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Kreistag Mittelsachsen, Cindy Reimer, mitteilte, sollen Unbekannte am Freitag kurz vor 23 Uhr aus einem Auto heraus ätzende Flüssigkeiten auf die Gruppe gesprüht haben. „Eine Person erlitt Verätzungen am und im Auge...
