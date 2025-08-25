Unbekannte entsorgen Altreifen illegal in Altgeringswalde

Dreister geht’s nicht. Offenbar brauchte jemand Platz in der Garage. Ausgediente Pneus landeten im Straßengraben der Heeresstraße.

Eine Zeitlang war Ruhe auf dem illegalen Müllsektor. Mit der ist es seit der Nacht zum 25. August vorbei. Wie Anwohner berichteten, wurden an der Heeresstraße, Nähe Forstgasse in Altgeringswalde, etwa zehn Altreifen im Straßengraben abgelegt. Bürgermeisterin Sandra Fischer (parteilos) ist sauer. „Das ist sehr ärgerlich und nicht...