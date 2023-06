Unfall in Geringswalde fordert einen Verletzten

Am Vormittag des 17. Juni ging im Geringswalder Ortsteil Altgeringswalde nichts mehr. Die Bundesstraße musste wegen eines Verkehrsunfalls für eine halbe Stunde gesperrt werden. Denn in Höhe Abzweig Klosterallee wollte ein VW Golf links in die Klosterallee abbiegen und hielt verkehrsbedingt. Ein nachfolgender Pkw Renault erkannte dies zu spät und...