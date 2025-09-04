Vanessa und die Kräutermischung – Prozess um mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz geht weiter

Am Landgericht Chemnitz wird weiter gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz verhandelt. Ein Familienmitglied wollte nicht als Zeuge auftreten. Ein früherer Lieferant packte hingegen aus.

Ging es um echte Drogen oder mehr um einst erlaubte „Legal Highs“? Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig stand diese Frage im Raum. Ein Zeuge sprach immer wieder von „völligen legalen Kräutermischungen“. Es war allerdings nicht der Mann, der zuerst in den...