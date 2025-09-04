Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vanessa und die Kräutermischung – Prozess um mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz geht weiter

Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs“ (Symbolfoto). Der Anfang des Handels in Colditz?
Eine Kriminal-Biologin zeigt eine mit Drogen versetzte Kräutermischung, sogenannte „Legal Highs“ (Symbolfoto). Der Anfang des Handels in Colditz?
Rochlitz
Vanessa und die Kräutermischung – Prozess um mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz geht weiter
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Am Landgericht Chemnitz wird weiter gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz verhandelt. Ein Familienmitglied wollte nicht als Zeuge auftreten. Ein früherer Lieferant packte hingegen aus.

Ging es um echte Drogen oder mehr um einst erlaubte „Legal Highs“? Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig stand diese Frage im Raum. Ein Zeuge sprach immer wieder von „völligen legalen Kräutermischungen“. Es war allerdings nicht der Mann, der zuerst in den...
Mehr Artikel