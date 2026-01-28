MENÜ
Für Leisnig und Umgebung wurde der Sperrbezirk aufgehoben. (Symbolfoto).
Für Leisnig und Umgebung wurde der Sperrbezirk aufgehoben. (Symbolfoto).
Rochlitz
Vogelgrippe in Mittelsachsen: Sperrzone rund um Leisnig wird aufgehoben
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der Norden von Mittelsachsen ist keine Überwachungszone mehr. Die Geflügelpest sorgt im gesamten Landkreis aber weiter für Einschränkungen.

Die Geflügelpest hat weiterhin Auswirkungen auf den Landkreis Mittelsachsen, eine Einschränkung besteht ab dem 29. Januar aber nicht mehr. Die seit Mitte Dezember nach einem Ausbruch der Geflügelpest bei Grimma bestehende Überwachungszone mit der Stadt Leisnig und ihren Ortsteilen und dem Ortsteil Strocken der Gemeinde Großweitzschen ist ab...
