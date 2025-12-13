Vogelgrippe trifft Mittelsachsen: Welche Folgen die Sperrzone rund um Leisnig hat

Rochlitz
Nach einem Ausbruch der Geflügelpest bei Grimma hat der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Betroffen ist vor allem die Region Leisnig – mit Auswirkungen für alle Geflügelhalter.
In einem Ortsteil von Grimma ist die Geflügelpest ausgebrochen. Deshalb wurde vom Landkreis Leipzig um den Seuchenbestand eine Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer festgelegt. Diese Zone reicht in den Landkreis Mittelsachsen im Bereich der Stadt Leisnig mit ihren Ortsteilen und dem Ortsteil Strocken der Gemeinde...
