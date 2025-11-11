Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Schenken und Vererben gibt es einiges zu beachten.
Beim Schenken und Vererben gibt es einiges zu beachten. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Beim Schenken und Vererben gibt es einiges zu beachten.
Beim Schenken und Vererben gibt es einiges zu beachten. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Rochlitz
Vom Schenken zum Vererben: Expertenrat in Rochlitz
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frank Steinhagen erklärt, was Sie über das Schenken und Vererben wissen sollten, in einem kostenlosen Vortrag.

Unter dem Motto „Orientierung statt Unsicherheit“ setzt die Volksbank Mittweida einen Informationsabend an, bei dem unter anderem Schenken und Vererben thematisiert werden. Auf diese und weitere Finanzthemen wie Werteerhalt des Vermögens soll in der Veranstaltung näher eingegangen werden. Als Referent wird Frank Steinhagen, Direktor Vertrieb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
10.11.2025
4 min.
Was der Zauberpeter aus Rochlitz mit dem Fernseh-Magier der DDR zu tun hat
Peter Lissek (l.) aus Rochlitz und der 2023 verstorbene Peter Kersten sind beide als Zauberpeter bekannt.
Peter Lissek teilte mit dem verstorbenen Peter Kersten nicht nur eine Leidenschaft, sie waren auch befreundet. Den Titel des Zauberpeters wollte der Rochlitzer deshalb zurück. Das war nicht billig.
Falk Bernhardt
13:19 Uhr
2 min.
Absturz von türkischem Militärflugzeug - 20 Insassen tot
Transportflugzeug abgestürzt (Symbolbild)
Ein Frachtflugzeug startet von Aserbaidschan und stürzt auf dem Weg in die Türkei ab. Rettungsteams können türkischen Angaben zufolge keinen der Insassen lebend bergen.
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
07.11.2025
1 min.
Bürgerhaus Rochlitz: Zaubershow und Martinsgans
Peter Lissek zaubert zur Dinnershow in Rochlitz.
Am 11. 11. gibt es im Bürgerhaus zum Martinstag eine besondere Dinnershow mit dem Zauberer Peter Lissek aus Rochlitz.
Falk Bernhardt
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel