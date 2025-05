Von Rochlitz nach Hartha: Totalschaden nach Tiersichtung

Kurz vor Hartha verlor der Fahrer eines Kia die Kontrolle über seinen Wagen. Er blieb unverletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am 7. Mai gegen 22.45 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 176 bei Hartha gerufen. Mt seinem Pkw Kia war ein Autofahrer von Rochlitz in Richtung Döbeln unterwegs, verlor aber kurz vor dem Ortseingang Hartha bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten...