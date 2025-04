Wandelkonzert mit Flöte und Klavier: „Kultur in der Kapelle“ in Wiederau

In Wiederau werden zwischen Kapelle und Kirche Klavier und Orgel zum Klingen gebracht. Ein Wandelkonzert bereichert „Kultur in der Kapelle“.

Ein Besuchermagnet ist die Reihe „Kultur in der Kapelle“. An den Abenden, an denen Bernd und Heike Merkel Menschen aus der Region einladen, die Ungewöhnliches erlebt haben, ist die Kapelle jedes Mal gut gefüllt. Denn: Diese Abende berühren die Menschen.