Was ein Leiter von Freiberger Oberschulen von Abordnungen hält

Mittelsachsens Schulen müssen in diesem Schuljahr 290 Abordnungen von Lehrern organisieren. Dafür gibt es Kritik von Betroffenen und Gewerkschaften. Doch es gibt auch die andere Perspektive auf ein bisher ungelöstes Problem.

Es ist die wohl umstrittenste Maßnahme von Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) gegen den Unterrichtsausfall an Oberschulen: die stunden- bis tageweise Abordnung von Lehrerinnen und Lehrern von Grundschulen und Gymnasien an Oberschulen. Besonders betroffen ist der Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub)...