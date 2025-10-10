Was Jugendliche aus Rochlitz zur Brücke von Arnheim bringt

Ein Projekt, das Geschichte lebendig macht: Junge Menschen aus der Region erkunden originale Schauplätze des Zweiten Weltkrieges und besuchen Gedenkstätten. Die Reise führt bis in die Normandie.

Ein Zeitreise unternehmen derzeit Jugendliche aus Rochlitz, Burgstädt und Umgebung. Ihr bekanntes Ziel war am Mittwoch das Jahr 1944 und eine Brücke über den Rhein - „Die Brücke von Arnheim“. So heißt auch einer der bekanntesten Kriegsfilme (von 1977), der das sinnlose Sterben im Zweiten Weltkrieg thematisiert. Ein Zeitreise unternehmen derzeit Jugendliche aus Rochlitz, Burgstädt und Umgebung. Ihr bekanntes Ziel war am Mittwoch das Jahr 1944 und eine Brücke über den Rhein - „Die Brücke von Arnheim“. So heißt auch einer der bekanntesten Kriegsfilme (von 1977), der das sinnlose Sterben im Zweiten Weltkrieg thematisiert.