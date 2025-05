Wechselburger Orgelmusik: KMD Jens Petzl und Ingolf Barth musizieren in der Basilika

Am Sonntag, 25. Mai, 16 Uhr ist die erste Veranstaltung der Wechselburger Orgelmusik dieses Jahres. Was bekommen die Gäste zu hören?

Wechselburg.

Die erste Veranstaltung der Wechselburger Orgelmusik dieses Jahres findet am Sonntag, 25. Mai, 16 Uhr in der Basilika statt. Es spielt der Rochlitzer KMD Jens Petzl. Mit dabei ist Ingolf Barth mit seiner Trompete. Das Programm umfasst Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Dietrich Buxtehude und anderen. Neben Sonaten und Präludien werden Bearbeitungen von Chorälen musiziert. Ingolf Barth hat in Dresden an der Musikhochschule unter anderem bei Ludwig Güttler studiert. Nach einem Engagement am Döbelner Theater wurde er Trompeter bei der Mittelsächsischen Philharmonie. Pater Maurus spricht einen geistlichen Impuls zu Psalm 118 und ein Segengebet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (fp)