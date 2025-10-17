Wegen Dreharbeiten: Tierheim Leisnig bleibt geschlossen

Das Magazin des MDR „Tierisch tierisch“ stellt regelmäßig Einrichtungen in ganz Mitteldeutschland vor. In Kürze auch die Tiernothilfe am Eichberg.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist zu Gast im Tierheim Leisnig. Die Dreharbeiten in der Einrichtung sind für 23. Oktober und 1. November geplant. „An beiden Tagen ist das Tierheim geschlossen, um die Abläufe nicht zu stören“, kündigt Mitarbeiterin Simone Landgraf an. „Wir hoffen, durch die Ausstrahlung des Beitrages einige Katzen und...