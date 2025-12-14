Weihnachtsbaum-Action bei Geringswalde: Mit Axt und Familie in den Sachsenforst

In den Wohnzimmern der Sachsen stehen jedes Jahr 1,5 Millionen Weihnachtsbäume. Der Staatsbetrieb Sachsenforst sieht den Bestand nicht gefährdet und bietet Wunschbäume an. Wie passt das mit Nachhaltigkeit zusammen?

Die Säge in der Hand und mit seiner Frau und zwei Kindern als Berater streift Sebastian Schäfer aus Erlau am Samstagmittag durch eine Schonung im Waldgebiet der Fröhne, nah am Geringswalder Ortsteil Hoyersdorf. Hier stehen Tannen, Fichten und Kiefern. Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat eingeladen, den Baum selbst zu schlagen. Einige Hundert...