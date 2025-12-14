Weihnachtsbaum-Action bei Geringswalde: Mit Axt und Familie in den Sachsenforst

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Familie Schäfer aus Erlau wollte sich am Samstag in der Fröhne bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum aussuchen, entschied sich dann aber doch anders.
Auch Familie Schäfer aus Erlau wollte sich am Samstag in der Fröhne bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum aussuchen, entschied sich dann aber doch anders. Bild: Falk Bernhardt
Mit vereinter Kraft: Axel Nixdorf (l.) und Revierförster Stefan Scholz bringen den Baum ins Netz.
Mit vereinter Kraft: Axel Nixdorf (l.) und Revierförster Stefan Scholz bringen den Baum ins Netz. Bild: Falk Bernhardt
Bernd Ranft (vorne), Leiter des Forstbezirks Chemnitz, hilft beim Weihnachtsbaum von Georg-Ludwig von Breitenbuch (r.).
Bernd Ranft (vorne), Leiter des Forstbezirks Chemnitz, hilft beim Weihnachtsbaum von Georg-Ludwig von Breitenbuch (r.). Bild: Falk Bernhardt
Die Weihnachtsbäume von Sachsenforst konnten am Waldrand sogar mit Karte bezahlt werden.
Die Weihnachtsbäume von Sachsenforst konnten am Waldrand sogar mit Karte bezahlt werden. Bild: Falk Bernhardt
Waldkönigin Anne Meinhold und Robert Zwinzscher aus Chemnitz, der hier stolz seinen Wunschbaum zeigt.
Waldkönigin Anne Meinhold und Robert Zwinzscher aus Chemnitz, der hier stolz seinen Wunschbaum zeigt. Bild: Falk Bernhardt
Matthias Schöne betreibt in Mittweida die Weihnachtsbaumplantage "Schöne Bäume".
Matthias Schöne betreibt in Mittweida die Weihnachtsbaumplantage "Schöne Bäume". Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Auch Familie Schäfer aus Erlau wollte sich am Samstag in der Fröhne bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum aussuchen, entschied sich dann aber doch anders.
Auch Familie Schäfer aus Erlau wollte sich am Samstag in der Fröhne bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum aussuchen, entschied sich dann aber doch anders. Bild: Falk Bernhardt
Mit vereinter Kraft: Axel Nixdorf (l.) und Revierförster Stefan Scholz bringen den Baum ins Netz.
Mit vereinter Kraft: Axel Nixdorf (l.) und Revierförster Stefan Scholz bringen den Baum ins Netz. Bild: Falk Bernhardt
Bernd Ranft (vorne), Leiter des Forstbezirks Chemnitz, hilft beim Weihnachtsbaum von Georg-Ludwig von Breitenbuch (r.).
Bernd Ranft (vorne), Leiter des Forstbezirks Chemnitz, hilft beim Weihnachtsbaum von Georg-Ludwig von Breitenbuch (r.). Bild: Falk Bernhardt
Die Weihnachtsbäume von Sachsenforst konnten am Waldrand sogar mit Karte bezahlt werden.
Die Weihnachtsbäume von Sachsenforst konnten am Waldrand sogar mit Karte bezahlt werden. Bild: Falk Bernhardt
Waldkönigin Anne Meinhold und Robert Zwinzscher aus Chemnitz, der hier stolz seinen Wunschbaum zeigt.
Waldkönigin Anne Meinhold und Robert Zwinzscher aus Chemnitz, der hier stolz seinen Wunschbaum zeigt. Bild: Falk Bernhardt
Matthias Schöne betreibt in Mittweida die Weihnachtsbaumplantage "Schöne Bäume".
Matthias Schöne betreibt in Mittweida die Weihnachtsbaumplantage "Schöne Bäume". Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rochlitz
Weihnachtsbaum-Action bei Geringswalde: Mit Axt und Familie in den Sachsenforst
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Wohnzimmern der Sachsen stehen jedes Jahr 1,5 Millionen Weihnachtsbäume. Der Staatsbetrieb Sachsenforst sieht den Bestand nicht gefährdet und bietet Wunschbäume an. Wie passt das mit Nachhaltigkeit zusammen?

Die Säge in der Hand und mit seiner Frau und zwei Kindern als Berater streift Sebastian Schäfer aus Erlau am Samstagmittag durch eine Schonung im Waldgebiet der Fröhne, nah am Geringswalder Ortsteil Hoyersdorf. Hier stehen Tannen, Fichten und Kiefern. Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat eingeladen, den Baum selbst zu schlagen. Einige Hundert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
2 min.
Politiker greift zur Säge: Sachsens Umweltminister spendiert einen Weihnachtsbaum
Georg-Ludwig von Breitenbuch fällte am Samstag bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum.
Georg-Ludwig von Breitenbuch sägt selbst einen Baum für ein Seniorenheim und erzählt, wer bei ihm zu Hause die Entscheidungen für Weihnachten fällt.
Falk Bernhardt
11.12.2025
1 min.
Weihnachtsbäume selbst schlagen im Forstrevier Mittweida
In der Fröhne bei Geringswalde können Weihnachtsbäume selbst ausgesucht und selbst geschlagen werden.
In der Fröhne bei Geringswalde kann man am 13. Dezember wieder Weihnachtsbäume selbst schlagen. Kiefern, Blaufichten und Nordmanntannen stehen bereit. Wie die Anfahrt erfolgt.
Holk Dohle
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
Mehr Artikel