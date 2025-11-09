Weniger Teilnehmer: Rechtsextreme „Freie Sachsen“ verlieren in Hartha an Zulauf

Der Widerstand gegen das Flüchtlingsheim in Hartha hält an. Erneut hatten die rechtsextremen „Freien Sachsen“ zu einer Kundgebung aufgerufen.

Die Kundgebung der rechtsextremistischen „Freien Sachsen“ hat am Sonntag deutlich weniger Publikum auf den Markt in Hartha gelockt als in der Vergangenheit. Demonstrierten beispielsweise am 12. September noch rund 180 Menschen gegen das geplante Flüchtlingsheim im ehemaligen „Hamimex“-Gebäude, waren es diesmal um die 60 Teilnehmer....