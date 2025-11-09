Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Etwa 60 Menschen demonstrierten am Sonntag gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft.
Etwa 60 Menschen demonstrierten am Sonntag gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft. Bild: EHL Media
Rochlitz
Weniger Teilnehmer: Rechtsextreme „Freie Sachsen“ verlieren in Hartha an Zulauf
Redakteur
Von Alexander Christoph
Der Widerstand gegen das Flüchtlingsheim in Hartha hält an. Erneut hatten die rechtsextremen „Freien Sachsen“ zu einer Kundgebung aufgerufen.

Die Kundgebung der rechtsextremistischen „Freien Sachsen“ hat am Sonntag deutlich weniger Publikum auf den Markt in Hartha gelockt als in der Vergangenheit. Demonstrierten beispielsweise am 12. September noch rund 180 Menschen gegen das geplante Flüchtlingsheim im ehemaligen „Hamimex“-Gebäude, waren es diesmal um die 60 Teilnehmer....
