Wer hat hat die meisten Straßenbäume in Sachsen? Balanceakt zwischen Fällung und Pflanzung

Mit rund 53.500 Bäumen hat Mittelsachsen mehr Straßenbäume als jeder andere Landkreis im Freistaat. Doch in diesem Jahr standen 500 Fällungen nur 150 Nachpflanzungen gegenüber. Woran liegt das?

Die Bilanz ist keineswegs ausgewogen: Im gesamten Landkreis Mittelsachsen mussten in diesem Jahr 500 Bäume gefällt werden, nur 150 wurden nachgepflanzt. Der Landkreis verfolgt zwar das Ziel, immer wieder Ersatzpflanzungen vorzunehmen. „Aber leider ist es nicht so einfach, wir würden gern mehr machen“, sagt Pia Weißenberg, kommissarische... Die Bilanz ist keineswegs ausgewogen: Im gesamten Landkreis Mittelsachsen mussten in diesem Jahr 500 Bäume gefällt werden, nur 150 wurden nachgepflanzt. Der Landkreis verfolgt zwar das Ziel, immer wieder Ersatzpflanzungen vorzunehmen. „Aber leider ist es nicht so einfach, wir würden gern mehr machen“, sagt Pia Weißenberg, kommissarische...