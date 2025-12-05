Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wer mit einem Messer zusticht, will töten“ – Urteil nach Angriff auf Supermarkt-Parkplatz in Rochlitz gefallen

Schuldunfähig, aber gefährlich: Im Falle des Rochlitzers, der zwei Menschen niedergestochen hat, ist das Urteil gefallen.
Im April hatte ein Rochlitzer auf dem Aldi-Parkplatz zwei Menschen mit dem Messer schwer verletzt.
Vor dem Landgericht Chemnitz musste sich der Angreifer verantworten.
Rochlitz
„Wer mit einem Messer zusticht, will töten“ – Urteil nach Angriff auf Supermarkt-Parkplatz in Rochlitz gefallen
Redakteur
Von Julia Czaja
Angriff auf einem Aldi-Parkplatz in Rochlitz: Ein 24-Jähriger sticht auf zwei Menschen ein. Der Richter bescheinigt dem Täter Schuldunfähigkeit, aber Gefährlichkeit. Was bedeutet das für ihn?

Versuchter Mord, versuchter Totschlag, Körperverletzung: Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein 24-jähriger Mann aus Rochlitz soll im Frühjahr dieses Jahres auf dem Parkplatz eines Aldi-Markts in Rochlitz auf zwei Menschen eingestochen haben. Wegen dieser Taten musste er sich nun vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Drei Verhandlungstage...
