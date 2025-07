„Wir lieben das, was wir tun“: Wie sich ein Modehaus in Geringswalde seit 35 Jahren treu bleibt

Schwatz am Tresen, Ware zum Anfassen, ehrliche Beratung: Mit diesem Konzept hält sich das Modehaus Fröhlich seit 1990 in der Kleinstadt. Wie schafft man das in Zeiten von Internet und Handelskrise?

„Wer zu uns kommt, der kommt wegen uns". Darin ist sich Annett Fröhlich sicher. Die 55-jährige Hermsdorferin mit jahrzehntelanger Erfahrung im Handel betreibt das „Modehaus Fröhlich" mit Passion, unterstützt von den Eltern Regine (76) und James (77). „Wir lieben das, was wir tun", bekräftigen die Modehändler. Und das macht sich...