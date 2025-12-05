Wohnhausbrand mitten in Rochlitz: Fünf verletzte Bewohner

Am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz hat in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus gebrannt. Fünf Menschen wurden gerettet. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Rochlitz sind am Donnerstagabend mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Reihenhaus wurden zerstört. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zum Clemens-Pfau-Platz gerufen worden. Das Feuer breitete sich von den Wohnräumen auf das Dach aus. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte...