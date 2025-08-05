Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schmiererei wurde vom Hausmeister der Oberschule sofort entfernt, bleibt aber sichtbar.
Bild: Gründler
Die Schmiererei wurde vom Hausmeister der Oberschule sofort entfernt, bleibt aber sichtbar.
Die Schmiererei wurde vom Hausmeister der Oberschule sofort entfernt, bleibt aber sichtbar. Bild: Gründler
Rochlitz
Wut und Frust in Hartha über illegale Graffiti
Von Marion Gründler
Zum wiederholten Mal trieben Schmierfinken in Hartha ihr Unwesen. Auch die Oberschule war Ziel der Sprayer. Polizei und Stadtverwaltung suchen nun nach den Tätern.

Hauseigentümer und Rathausspitze in Hartha sind bedient. Nicht zum ersten Mal haben Kriminelle an Gebäuden in der Innenstadt Fassaden und Mauern mit Schriftzügen und Symbolen besprüht.
