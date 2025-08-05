Wut und Frust in Hartha über illegale Graffiti

Zum wiederholten Mal trieben Schmierfinken in Hartha ihr Unwesen. Auch die Oberschule war Ziel der Sprayer. Polizei und Stadtverwaltung suchen nun nach den Tätern.

Hauseigentümer und Rathausspitze in Hartha sind bedient. Nicht zum ersten Mal haben Kriminelle an Gebäuden in der Innenstadt Fassaden und Mauern mit Schriftzügen und Symbolen besprüht.