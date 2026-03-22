Yoga, Klavier und Kerzenschein: Ein besonderer Abend auf Burg Kriebstein

Kaktusarme, Herzöffner und Pianoklänge: Yoga ist mehr als nur Bewegung. Es ist eine spirituelle Reise, die in der besonderen Atmosphäre der Burg Kriebstein angeboten wird. Worin liegt die Faszination?

Mit Yoga hatte ich bisher keine Berührungspunkte. Die einzige Ausnahme ist mein Hund, der auf Kommando „Yoga“ die Vorderbeine nach vorne streckt und den Hintern in die Luft schiebt. Das ist ein ulkiges Bild. Genau das habe ich im Kopf, als ich die Steigung zur Burg Kriebstein hinaufschnaufe. Denn hier im Festsaal treffen Yoga und Pianoklänge...