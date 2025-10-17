Zirkuszauber in Rochlitz: Circus Magic zeigt atemraubende Artistik und Tierdressuren

Rochlitz
In Rochlitz gastiert der Circus Magic zum ersten Mal. Die Premiere mit Artisten und Tierdompteure bietet ein zweistündiges Spektakel. Welche Überraschungen halten sie bereit?
Ein Zirkus feiert Premiere: Der in Teltow nahe Berlin beheimatete Circus Magic macht zum ersten Mal Station in Rochlitz. Am Samstag, 18. Oktober, und am Sonntag, 19. Oktober, zeigen sechs Artisten und Tierdompteure ein zweistündiges Programm. „Wir haben alles, was sich die Besucher wünschen“, verspricht Jeffrey Endres. Das Programm bietet...
