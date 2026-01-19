Zug-Panne nach Leipzig: Evakuierung auf offener Strecke

Rochlitz
Ein Regionalzug bleibt bei Leisnig liegen. Technische Probleme sorgten für einen ungewollten Stopp auf freier Strecke. Rund 20 Fahrgäste wurden aus dem Zug evakuiert.
Ein Regionalzug ist am Montagmittag im Leisniger Ortsteil Tragnitz auf offener Strecke liegen geblieben. Der Zug war auf dem Weg nach Leipzig und kam in der Nähe des Altleisniger Wegs zum Stehen. Technische Probleme waren bereits zuvor aufgetreten. Nach dem Ausfall der Lokomotive war bereits im Bahnhof Leisnig ein weiterer Triebwagen vorgespannt...
