Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brandmeldeanlage im Schloss Rochlitz hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Die Brandmeldeanlage im Schloss Rochlitz hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bild: Michelle Kiechle
Die Brandmeldeanlage im Schloss Rochlitz hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Die Brandmeldeanlage im Schloss Rochlitz hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bild: Michelle Kiechle
Rochlitz
Zwei Einsätze für Rochlitzer Feuerwehr im Schloss: Was haben Fliegen damit zu tun?
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rätselhafte Alarme im Schloss Rochlitz: Zwei Einsätze der Feuerwehr endeten glücklicherweise ohne Brand. Warum die Retter trotzdem gefordert waren.

Die Feuerwehr Rochlitz hatte kürzlich zwei kuriose Einsätze – an gleicher Stelle und mit gleicher Ursache. Sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag wurde sie zum Schloss Rochlitz alarmiert. „Die Rauchmeldeanlage war angegangen“, sagt Heiko Dost, Sprecher der Rochlitzer Wehr. Also seien die Einsatzkräfte aus Rochlitz, Noßwitz und Geithain...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
08.09.2025
1 min.
Alarmierung für Rochlitzer Feuerwehr: Verwirrung um Einsatzort
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen.
Ein kurioser Einsatz forderte die Rochlitzer Feuerwehr heraus. Trotz falscher Adresse fanden die 20 Einsatzkräfte den Brandort. Was war passiert?
Julia Czaja
01.09.2025
3 min.
Jugendfeuerwehren in Rochlitz: Landespokal hat nur Gewinner - und einen Sieger aus Niederwiesa
Gruppenbild aller Rochlitzer Jugendfeuerwehren vor der Schloss-Kulisse.
Die besten Jugendfeuerwehren aus Sachsen traten am Samstag in Rochlitz zum Wettkampf an. Die Gastgeber schafften es zwei Mal aufs Podest und machten Werbung für die Stadt. Gibt es eine Wiederholung?
Falk Bernhardt
Mehr Artikel