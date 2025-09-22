Zwei Einsätze für Rochlitzer Feuerwehr im Schloss: Was haben Fliegen damit zu tun?

Rätselhafte Alarme im Schloss Rochlitz: Zwei Einsätze der Feuerwehr endeten glücklicherweise ohne Brand. Warum die Retter trotzdem gefordert waren.

Die Feuerwehr Rochlitz hatte kürzlich zwei kuriose Einsätze – an gleicher Stelle und mit gleicher Ursache. Sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag wurde sie zum Schloss Rochlitz alarmiert. „Die Rauchmeldeanlage war angegangen“, sagt Heiko Dost, Sprecher der Rochlitzer Wehr. Also seien die Einsatzkräfte aus Rochlitz, Noßwitz und Geithain...