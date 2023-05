Bilder des Tages vom 01.05.2023

Evakuierte und Militärangehörige steigen in Khartum in ein Flugzeug der britischen Luftwaffe nach Zypern. Großbritannien hat noch einen weiteren Flug für Menschen aus dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan angekündigt. Foto: Po Phot Arron Hoare/Uk Mod Crown/PA Media/dpa

Demonstranten tragen Gasmasken und halten Pyro-Fackeln während einer Demonstration am Tag der Arbeit in Athen. Foto: Michael Varaklas/AP/dpa

Der US-amerikanische Surfer Kalani Rivera surft in der Tube einer Welle vor dem bekannten Surfspot Teahupoo am Riff vor Tahitis Südostküste. Foto: Brian Bielmann/AFP/dpa

Mitglieder der Hook Eagle Morris Men tanzen vor dem Shack Cafe in der Nähe von Hook in Hampshire in der Morgendämmerung des 1. Mai. Morris Dancing ist eine Form des englischen Volkstanzes, bei der hier die Tänzer in ihrer Choreographie Glockenpolster an den Schienbeinen tragen. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa