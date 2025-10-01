Bilder des Tages vom 01.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
USA vor Shutdown
USA vor Shutdown Bild: J. Scott Applewhite/AP/dpa
Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol
Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol Bild: Peter Kneffel/dpa
Unwetter auf Ibiza: Straßen nach Starkregen überflutet
Unwetter auf Ibiza: Straßen nach Starkregen überflutet Bild: Germán Lama/EUROPA PRESS/dpa
Heidi Klum eröffnet L’Oréal Pop-up auf der Kö – Selfie inklusive
Heidi Klum eröffnet L’Oréal Pop-up auf der Kö – Selfie inklusive Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Abschied von Claudia Cardinale: Trauerzeremonie in Paris
Abschied von Claudia Cardinale: Trauerzeremonie in Paris Bild: Michel Euler/AP/dpa
Schwarzenegger im Vatikan: Klimagipfel für Gerechtigkeit in Rom
Schwarzenegger im Vatikan: Klimagipfel für Gerechtigkeit in Rom Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Ein Verkäufer verkauft bunte Bambuskörbe am Straßenrand im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh.
Ein Verkäufer verkauft bunte Bambuskörbe am Straßenrand im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Villa Borsig, Berlin: CDU, CSU und SPD starten Kabinettsklausur mit Merz und Klingbeil.
Villa Borsig, Berlin: CDU, CSU und SPD starten Kabinettsklausur mit Merz und Klingbeil. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht.
Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht. Bild: Phelan M. Ebenhack/FR121174 AP/AP/dpa
Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen.
Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil.
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen.
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden.
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden. Bild: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 01.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
28.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 28.09.2025
 14 Bilder
Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen.
15:08 Uhr
3 min.
Bilder des Tages vom 02.10.2025
 15 Bilder
Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
