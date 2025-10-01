Bilder des Tages vom 01.10.2025

USA vor Shutdown Bild: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol Bild: Peter Kneffel/dpa

Unwetter auf Ibiza: Straßen nach Starkregen überflutet Bild: Germán Lama/EUROPA PRESS/dpa

Heidi Klum eröffnet L’Oréal Pop-up auf der Kö – Selfie inklusive Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Abschied von Claudia Cardinale: Trauerzeremonie in Paris Bild: Michel Euler/AP/dpa

Schwarzenegger im Vatikan: Klimagipfel für Gerechtigkeit in Rom Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa

Ein Verkäufer verkauft bunte Bambuskörbe am Straßenrand im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Villa Borsig, Berlin: CDU, CSU und SPD starten Kabinettsklausur mit Merz und Klingbeil. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht. Bild: Phelan M. Ebenhack/FR121174 AP/AP/dpa

Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen. Bild: Federico Gambarini/dpa