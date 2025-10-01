Bilder des Tages vom 01.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen
Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen Bild: Socrates Baltagiannis/dpa
Paris Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 Linie
Paris Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 Linie Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa
Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur.
Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur. Bild: Martin Schutt/dpa
Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel auf
Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel auf Bild: Boris Roessler/dpa
Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen.
Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen. Bild: Christof Rührmair/dpa
Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.
Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden. Bild: Uncredited/AP/dpa
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden. Bild: Felix Hörhager/dpa
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung. Bild: Kay Nietfeld/dpa
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen. Bild: J. Scott Applewhite/AP/dpa
Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen
Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen Bild: Socrates Baltagiannis/dpa
Paris Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 Linie
Paris Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 Linie Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa
Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur.
Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur. Bild: Martin Schutt/dpa
Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel auf
Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel auf Bild: Boris Roessler/dpa
Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen.
Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen. Bild: Christof Rührmair/dpa
Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.
Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden. Bild: Uncredited/AP/dpa
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden. Bild: Felix Hörhager/dpa
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung. Bild: Kay Nietfeld/dpa
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen. Bild: J. Scott Applewhite/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 01.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
24.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 24.09.2025
 11 Bilder
Eine Frau versucht, nach dem Super-Taifun Ragasa in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong einen Regenschirm im Wind zu öffnen.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
15:08 Uhr
3 min.
Bilder des Tages vom 02.10.2025
 15 Bilder
Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla.
Mehr Artikel