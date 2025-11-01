Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem Olympiastadion
Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem Olympiastadion Bild: Robert Michael/dpa
Nach Hurrikan „Melissa“: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken
Nach Hurrikan „Melissa“: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum.
Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum. Bild: CJ Rivera/Invision/dpa
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang. Bild: --/AP Photo/dpa
Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang.
Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang. Bild: Andres Kudacki/AP/dpa
Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion.
Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion. Bild: Chris Szagola/AP/dpa
Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev.
Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern.
Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an.
Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an. Bild: Marko Drobnjakovic/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 01.11.2025

17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
07:26 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 31.10.2025
 13 Bilder
Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.
