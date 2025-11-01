Bilder des Tages vom 01.11.2025

Bilder des Tages
Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem Olympiastadion Bild: Robert Michael/dpa
Nach Hurrikan „Melissa“: Fußballfeld in Montego Bay auf Jamaika im Schlamm versunken Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum. Bild: CJ Rivera/Invision/dpa
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geht an einer Ehrengarde entlang. Bild: --/AP Photo/dpa
Feiernde ziehen während der Village Halloween Parade in New York die Sixth Avenue entlang. Bild: Andres Kudacki/AP/dpa
Tyrese Maxey (M) von den Philadelphia 76ers in Aktion. Bild: Chris Szagola/AP/dpa
Alexander Zverev feiert nach seinem Sieg gegen den Russen Daniil Medvedev. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Drohnen fliegen über der Londoner Innenstadt, um Halloween zu feiern. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Demonstranten zünden Fackeln bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad an. Bild: Marko Drobnjakovic/AP/dpa
