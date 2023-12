Auf der Essen Motor Show wird ein getunter Elektro-VW-ID.Buzz präsentiert. Die Polizei will damit unter dem Motto "Tune it. Safe" für die Verwendung geprüfter und zugelassener Tuning-Teile werben. Bild: Schuchrat Kurbanov/MESSE ESSEN/dpa

Die Präsidenten von Litauen, Lettland und Polen haben auf der Weltklimakonferenz in Dubai das gemeinsame Foto boykottiert. Laut der litauischen Präsidialkanzlei lehnten sie die Aufnahme ab, weil sie nicht mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko auf einem Bild sein wollten. Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Luchskatze Finja rennt nach dem Öffnen der Transportbox in den verschneiten Schwarzwald. Mit der Auswilderung des ersten Luchsweibchens in Baden-Württemberg ist der Aufbau einer Luchspopulation gestartet. Bild: Uli Deck/dpa

Ab heute an können Skifahrende an der Zugspitze ihre ersten Schwünge ziehen. An Deutschlands höchstem Berg startet der Winterbetrieb - gut zwei Tage nach den ersten Liften im Schwarzwald. Bild: Angelika Warmuth/dpa